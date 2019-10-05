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Вбивство поліцейських у Парижі: справу передали антитерористичним прокурорам

Субота, 5 жовтня 2019, 12:54

Розслідування вбивства чотирьох співробітників поліції їхнім колегою в Парижі передали в антитерористичний підрозділ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Спочатку слідчі заявили, що немає ніяких ознак того, що напад був терористичним актом, але шеф паризької поліції Дідьє Лаллемент пізніше заявив журналістам, що цей варіант не виключається.

Справа розглядалася міським прокурором, але в п'ятницю ввечері, стало відомо, що слідство передали антитерористичним прокурорам  на тлі доказів, зібраних слідчими у кримінальних справах".

Подробиці нової інформації не розголошуються. Але, як повідомляє Reuters з посиланням на судові джерела, це сталося після того, як кілька людей, близьких до зловмисника, включаючи його дружину, були допитані і були проаналізовані його мобільні телефони.

45-річний ІТ-фахівець вбив трьох поліцейських і адміністративного працівника в штаб-квартирі паризької поліції в четвер. Мотив злочину неясний, передбачалося, що причиною стала суперечка на робочому місці.

Також повідомлялося, що 18 місяців тому нападник прийняв іслам і недавно перестав спілкуватися з колегами-жінками в офісі. Але представник уряду заявив в п'ятницю вранці, що немає ніяких ознак того, що він був радикалізувати до нападу.

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