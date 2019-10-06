Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр енергетики США пропонував Зеленському людей до Нафтогазу — ЗМІ

Неділя, 6 жовтня 2019, 01:05

Міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління НАК Нафтогаз-України американців.

Джерело: видання Politico 

Серед кандидатів до складу правління були керівники енергетичних компаній із Техасу.

Видання зазначає, що таким чином уряд США пропонував побороти корупцію в Україні.

Офіційний представник Міненерго Шейлін Хайнс підтвердила, що Перрі радив Києву розширити склад правління Нафтогазу.

Нагадуємо:

"Нафтогаз" в серпні 2019 року знизив ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,5% в порівнянні з діючою в липні - з 6020,4 гривень до 5568 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Кабмін зобов'язав НАК у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 гривень за тисячу кубометрів. Ціна газу в серпні для населення, без ПДВ та тарифів на транспортування та постачання, становитиме 4640 грн за тисячу кубічних метрів

У липні "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 11,7% в порівнянні з червнем.

Читайте також: Чому подешевшав газ для населення







"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийНафтогаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Зеленський
Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
Зеленський з Чехії вирушив до Словаччини
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Останні новини
01:48
відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: