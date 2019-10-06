Міністр енергетики США пропонував Зеленському людей до Нафтогазу — ЗМІ

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Неділя, 6 жовтня 2019, 01:05

Міністр енергетики США Рік Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління НАК Нафтогаз-України американців.

Джерело: видання Politico 

Серед кандидатів до складу правління були керівники енергетичних компаній із Техасу.

Видання зазначає, що таким чином уряд США пропонував побороти корупцію в Україні.

Офіційний представник Міненерго Шейлін Хайнс підтвердила, що Перрі радив Києву розширити склад правління Нафтогазу.

Нагадуємо:

"Нафтогаз" в серпні 2019 року знизив ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,5% в порівнянні з діючою в липні - з 6020,4 гривень до 5568 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Кабмін зобов'язав НАК у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 гривень за тисячу кубометрів. Ціна газу в серпні для населення, без ПДВ та тарифів на транспортування та постачання, становитиме 4640 грн за тисячу кубічних метрів

У липні "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 11,7% в порівнянні з червнем.

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Теми: Зеленський Нафтогаз


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