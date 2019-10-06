Трамп заборонив в'їзд іммігрантам, які не можуть сплатити за медичне страхування
Президент США Дональд Трам оголосив про обмеження на в'їзд для законних іммігрантів, які не можуть придбати медичне страхування протягом 30 днів з дня в'їзду до Сполучених Штатів.
Джерело: офіційна заява, підписана президентом США Дональдом Трампом 4 жовтня, передає Голос Америки.
В заяві президент США наголосив, що "лікарні та інші установи надають послуги незастрахованим особим без шансів отримати відшкодування від них". Це приносить значні збитки медичній галузі. В середньому на кожну лікарню припадає невідшкодованих послуг на 7 мільйонів доларів.
"Іммігранти, які прибувають до нашої країни не повинні далі обтяжувати нашу систему охорони здоров'я і американських платників податків, збільшуючи витрати", - йдеться в заяві.
Нові правила почнуть діяти 3 листопада. Вони не поширюватимуться на шукачів притулку, або біженців.
Колишній радник Трампа з імміграційної політики Даг Ренд заявив, що ймовірно, це рішення буде оскаржене в суді.
"Якщо це рішення переживе очікувані судові оскарження, воно створить нову і відкриту для інтерпретацій перепону для близько півмільйона заявників на "Зелену картку" щороку",- запевнив чиновник.
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