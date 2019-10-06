Трамп заборонив в'їзд іммігрантам, які не можуть сплатити за медичне страхування

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Неділя, 6 жовтня 2019, 02:46

Президент США Дональд Трам оголосив про обмеження на в'їзд для законних іммігрантів, які не можуть придбати медичне страхування протягом 30 днів з дня в'їзду до Сполучених Штатів.

Джерело: офіційна заява, підписана президентом США Дональдом Трампом 4 жовтня, передає Голос Америки.

В заяві президент США наголосив, що "лікарні та інші установи надають послуги незастрахованим особим без шансів отримати відшкодування від них". Це приносить значні збитки медичній галузі. В середньому на кожну лікарню припадає невідшкодованих послуг на 7 мільйонів доларів.

"Іммігранти, які прибувають до нашої країни не повинні далі обтяжувати нашу систему охорони здоров'я і американських платників податків, збільшуючи витрати", - йдеться в заяві.

Нові правила почнуть діяти 3 листопада. Вони не поширюватимуться на шукачів притулку, або біженців.

Колишній радник Трампа з імміграційної політики Даг Ренд заявив, що ймовірно, це рішення буде оскаржене в суді.

"Якщо це рішення переживе очікувані судові оскарження, воно створить нову і відкриту для інтерпретацій перепону для близько півмільйона заявників на "Зелену картку" щороку",- запевнив чиновник.



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Теми: Трамп США


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