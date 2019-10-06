У ході протестів у Іраку вже загинуло 93 особи

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Неділя, 6 жовтня 2019, 03:31

Кількість загиблих учасників загальнонаціональних демонстрацій у Іраку зросла до 93 осіб, майже 4000 постраждали.

Джерело: Reuters

Вогонь по демонстрантах вели поліцейські снайпери. Кореспондент агентства розповів, що бачив, як одно з демонстрантів поранили у голову. Лікарі в лікарні підтвердили його загибель. 

Про факти кровопролиття повідомляється з різних міст країни. Нинішнє протистояння журналісти називають найважчим з часів придушення два роки тому збройного опору учасників терористичної організації "Ісламська держава".

Демонстранти вимагають нормального електропостачання, чистої води, дотримання санітарних норм і перемоги над корупцією в органах влади.

Заворушення спалахнули на півдні Іраку, в районах, де переважає шиїтське населення. Протестний рух швидко поширився на інші провінції.

Прем’єр-міністр країни Адель Абдул Махді у п’ятницю закликав співгромадян до спокою і пообіцяв провести реформи. Один з найбільш впливових кліриків в Іраку поклав провину за акти насильства на політиків, заявивши, що їм не вдалося поліпшити життя іракців і закликав владу прислухатися до вимог протестуючих.

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Теми: Ірак акції


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