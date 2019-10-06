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Джонсон добровільно не піде у відставку і кине виклик королеві - ЗМІ

Неділя, 6 жовтня 2019, 13:17

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон з метою домогтися виходу країни з ЄС 31 жовтня наважиться кинути виклик королеві Єлизаветі ІІ, запропонувавши їй звільнити його, оскільки сам він не планує йти у відставку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Sunday Times з посиланням на британських міністрів.

У безпрецедентній ескалації конституційної кризи старші помічники Джонсона сказали, що він не піде, якщо Брюссель відкине його пропозиції, а депутати спробують зняти його, щоб запобігти жорсткому Brexit.

Вони стверджують, що британський прем'єр не має наміру добровільно залишати свій пост, навіть якщо депутати висловлять йому недовіру.

За словами джерел, британські парламентарі вже обговорювали ідею призначення виконувачем обов'язків прем'єр-міністра спікера Палати громад Джона Беркова, проте вони засумнівалися, що той зможе заручитися підтримкою більшості.

Востаннє британський монарх звільняв прем'єр-міністра країни 1834 року.

Парламент Британії у вересні ухвалив закон, який вимагає від прем'єра просити про продовження Brexit, якщо не буде угоди з ЄС.

Активісти, які виступають проти Brexit, подали до суду із проханням зобов'язати прем'єра дотримуватися закону. У своїх поясненнях уряд заявив, що Джонсон погодився з тим, що він буде змушений надіслати ЄС лист з проханням про відтермінування.

Як повідомлялося, у Брюсселі відкидають нові пропозиції Британії щодо Brexit, заявляючи, що вони недостатні, аби стати основою для повноцінної угоди.

Джонсон заперечив, що проситиме Євросоюз відтермінувати Brexit, якщо не вдасться укласти угоду.

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