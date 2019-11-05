Дві центральні станції метро Києва закрили: шукають вибухівку

Станції київського метро "Майдан Незалежності" та "Палац спорту" та пересадочні вузли на них закрили у зв’язку з повідомленням про замінування.

Джерело: пресслужба КП "Київського метрополітену" у Facebook

Дослівно: "Станції "Майдан Незалежності", "Палац спорту" та відповідні пересадки зачинено.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування".

Деталі: Наразі проводиться перевірка.

Роботу станцій відновлять після її завершення.