Дві центральні станції метро Києва закрили: шукають вибухівку

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Вівторок, 5 листопада 2019, 09:34

Станції київського метро "Майдан Незалежності" та "Палац спорту" та пересадочні вузли на них закрили у зв’язку з повідомленням про замінування.

Джерело: пресслужба КП "Київського метрополітену" у Facebook

Дослівно: "Станції "Майдан Незалежності", "Палац спорту" та відповідні пересадки зачинено.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування".

Деталі: Наразі проводиться перевірка.

Роботу станцій відновлять після її завершення.

Українська правда
Теми: Київ метро


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