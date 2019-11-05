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Рівень інтернет-свободи: Україна йде вгору, Росія котиться вниз

Вівторок, 5 листопада 2019, 09:56
Рівень інтернет-свободи: Україна йде вгору, Росія котиться вниз

Глобальний рівень інтернет-свободи погіршується вже 9-й рік поспіль, а розвиток сучасних технологій продовжує схилятися у бік цифрового авторитаризму, при цьому в Україні ситуація зі свободою в інтернеті дещо покращилася, а в Росії – погіршилась.

Джерело: звіт правозахисної організації Freedom House

Дослівно: "В Україні зафіксовано поступове покращення ситуації зі свободою інтернету, зокрема, через відсутність відключень доступу до мережі навіть у зоні конфлікту". 

 

Деталі: При цьому український інформаційний інтернет-простір усе ще піддається частковій цензурі, як з боку української влади, так і з боку проросійських сепаратистів.

Крім того, українські політики намагаються маніпулювати суспільною думкою шляхом поширення дезінформації та проплаченого контенту. Кількість таких випадків зросла перед президентськими виборами в Україні у березні-квітні.

Також, згідно зі звітом, поширеним явищем стали арешти інтернет-користувачів, перш за все в рамках продовження конфронтації між центральною владою у Києві та проросійськими сепаратистами, так само як і напади на журналістів інтернет-видань.

До цих проблем додаються ще й постійні кібератаки, які продовжують обмежувати свободу інтернету.

У Freedom House відзначають, що з часу масових протестів проти влади Віктора Януковича у 2014 році Україна прийняла низку позитивних реформ, але досі корупція залишається ендемічною, а ініціативи, спрямовані на її подолання, впроваджуються лише частково.

Також часто відбуваються напади на громадських активістів та представників меншин, а нападники зазвичай залишаються непокараними.

А Росія продовжує окупацію українського Криму і військову підтримку збройних сепаратистських формувань на східному Донбасі.  

Щодо Росії, то свобода в інтернеті у цій країні продовжує падати, оскільки уряд неодноразово відключав зв’язок у Республіці Інгушетія, а в 2018 році ув'язнював користувачів за їхню активність у мережі зі швидкістю приблизно один раз на вісім днів.

При цьому в РФ ціни на підключення зросли; влада продовжила спроби заблокувати зашифровану програму обміну повідомленнями Telegram; запровадила кілька нових категорій висловлювань в інтернеті, які були підставою як для видалення вмісту, так і для кримінальних покарань; і врешті уряд прийняв рішення про так званий "суверенний інтернет".

Загалом у рейтингу свободи в інтернеті Україна отримала 56 балів зі 100 (у минулому році – 55), Росія – 31 бал зі 100 (у минулому 33).

Найкраща ситуація з інтернет-свободою в Ісландії (95), Естонії (94), Канаді (87) та Німеччині (80).

Найгірша – у Китаї (10), Ірані (15), Сирії (17), Кубі (22) та В’єтнамі (24).

Українська правда

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Теми: УкраїнаРосіяінтернетсвіт
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