Розкішна погода: найближчої доби в Україні сухо і тепло

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Вівторок, 5 листопада 2019, 10:56

Найближчої доби в Україні буде тепло і сухо, дощі ймовірні на Заході та подекуди на Півночі України.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталки Діденко

Деталі: 6-го листопада дощі ймовірні на Заході та подекуди на Півночі України, на решті території буде сухо.

Тепла погода втримається: протягом дня у більшості областей +15+20 градусів, на півдні до +22 градусів.

У західних областях очікується +10+16 градусів.

 
Гідрометцентр

Вітер - з південного заходу, поривчастий. На Лівобережжі можливий вітер із штормовими поривами.

У Києві 6-го листопада атмосферний фронт, що зумовлюватиме дощі на Заході та Півночі, може затулити хмарністю сонце. Істотні опади малоймовірні. Температура у столиці +16+18 градусів.

На фото з супутника видно, що фронт пересунувся східніше і частина України в дощових хмарах, а частина - у квітневому сонці.
На фото з супутника видно, що фронт пересунувся східніше і частина України в дощових хмарах, а частина - у квітневому сонці.

7-8 листопада дещо похолодає, а вже вихідними температура повітря знову підвищиться.

Теми: погода


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