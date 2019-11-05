Розкішна погода: найближчої доби в Україні сухо і тепло
Найближчої доби в Україні буде тепло і сухо, дощі ймовірні на Заході та подекуди на Півночі України.
Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталки Діденко
Деталі: 6-го листопада дощі ймовірні на Заході та подекуди на Півночі України, на решті території буде сухо.
Тепла погода втримається: протягом дня у більшості областей +15+20 градусів, на півдні до +22 градусів.
У західних областях очікується +10+16 градусів.
Вітер - з південного заходу, поривчастий. На Лівобережжі можливий вітер із штормовими поривами.
У Києві 6-го листопада атмосферний фронт, що зумовлюватиме дощі на Заході та Півночі, може затулити хмарністю сонце. Істотні опади малоймовірні. Температура у столиці +16+18 градусів.
7-8 листопада дещо похолодає, а вже вихідними температура повітря знову підвищиться.