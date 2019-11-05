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ДБР і СБУ нагрянули з обшуками до міськради Ужгорода

Вівторок, 5 листопада 2019, 10:32

Державне бюро розслідувань і Служба безпеки проводять обшуки в Ужгородській міській раді у справі про виділення земельних ділянок в 2014 році.

Джерело: Facebook-сторінка міськради Ужгорода

Дослівно: "У приміщенні Ужгородської міської ради проводяться слідчі дії працівниками ДБР та СБУ, які стосуються виділення земельних ділянок у 2014 році Ужгородською міською радою попереднього скликання".

Деталі: "Українська правда" звернулася за коментарем до пресслужби ДБР. Там пообіцяли уточнити інформацію.

Українська правда
Теми: УжгородДБРСБУ
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