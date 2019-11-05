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Міністр каже, що бюджет Міноборони у 2020 році стане рекордним

Вівторок, 5 листопада 2019, 12:09

Уряд збільшить бюджетні асигнування Міністерству оборони на 2020 рік за майже усіма статтями.

Джерело: міністр оборони Андрій Загороднюк під час презентації проєкту бюджету на 2020 рік, якого цитує Міноборони

Пряма мова: "Головна мета оборонного відомства – це розвиток Збройних Сил України, тому відсоток бюджету суттєво зріс, і має стати найбільшим бюджетом з часів незалежності України".

Деталі: За словами Загороднюка, проєктом закону про держбюджет на наступний рік на національну безпеку та оборону передбачено видатки в розмірі 245,8 млрд грн, що становить 5,45 % ВВП та відповідає вимогами документів стратегічного планування.

Зазначається, що ці видатки порівняно з 2019 роком (212,0 млрд грн) збільшено на 33,8 млрд грн, або ж на 16%, та, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 листопада 2019 року, передбачено спрямувати: 135,5 млрд грн (3% ВВП) – на оборону; 110,3 млрд грн (2,45% ВВП) – на безпеку.

За даними міністра, спланований бюджет оборонного відомства має стати найбільшим за роки незалежності і разом з кошторисом для Головного управління розвідки (3,5 млрд), Держспецтрансслужбою (1,4 млрд) та державними гарантіями (9 млрд) складе 130 млрд грн.

Загороднюк також наголосив, що для Міністерства оборони України основний пріоритет залишається незмінним – це відновлення та розвиток об’єктів інфраструктури, закупівля, модернізація та ремонт ОВТ, набуття необхідних спроможностей, що відповідатимуть критеріям членства в НАТО.

Українська правда

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Теми: Міноборонидержбюджет
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