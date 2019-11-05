Начальника російської розвідки звільнили через провали по Україні – СБУ

Служба безпеки України заявляє, що після того, як вона викрила низку агентів Кремля, в Росії звільнили керівника 316-го розвідцентру Петра Каменщикова.

Джерело: пресцентр СБУ

Дослівно: "Контррозвідники СБУ за останній час викрили низку агентів, які працювали на 316 розвідувальний центр Головного управління Генерального штабу РФ.

Каменщиков Фото СБУ

За наявними у контррозвідки даними, керівника розвідувального підрозділу капітана 1 рангу Петра Каменщикова, незважаючи на значний авторитет і позитивні рекомендації керівництва, за очевидний провал було звільнено із займаної посади".

Деталі: В СБУ відзначили, що 316-й Центр російської військової розвідки дислокується у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Його співробітники брали безпосередню участь в анексії Криму у 2014 році та спеціалізуються на проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України.

Каменщиков очолював розвідувальний підрозділ з 2012 року. Він також організував системну роботу з вербування українських громадян для збору інформації та диверсій на території України.

В СБУ додали, що з 2014 року успішно викривали і затримували російських агентів.

Зокрема, 4 затриманих і засуджених агентів передали Росії під час останнього обміну за схемою "35 на 35" 7 вересня.

Серед них громадяни України Антоніна Радіонова, 1969 р.н., військовослужбовець Нацгвардії, яку затримали восени 2017 року і засудили за державну зраду до 4 років позбавлення волі; Дмитро Кореновський, 1972 р.н. і Віктор Федоров, 1969 р.н., затримані у червні 2018 року, перебували під слідством у справі про держзраду; та Юрій Ломако, 1961 р.н., ексвійськовий ЗСУ, затриманий у грудні 2018 року і засуджений до 5 років в’язниці за державну зраду.

Наразі вирішується питання щодо притягнення Каменщикова та інших співробітників центру, які працювали проти України, до кримінальної відповідальності за ст. 114 (шпигунство) ККУ.

СБУ уже направила пакет документів із підозрою про вчинення цього злочину одному із кураторів українського напрямку 316-го російського розвідцентру капітану 3 рангу Олексію Аненку і відзначає, що отримання ним підозри підтверджене міжнародним поштовим сервісом.