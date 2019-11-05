Глава Дніпропетровської облради подав у відставку

24714 переглядів
Вівторок, 5 листопада 2019, 15:29

Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов подав у відставку.

Джерело: Facebook-сторінка Пригунова

Деталі: У мотиваційній частині Пригунов пояснює, що політична картина в країні останнім часом кардинально змінилася. Багато партій, фракції яких представлені в обласній раді, не отримали підтримки мешканців області. На його думку, логічним би було провести позачергові вибори обласної ради, але зараз для цього немає відповідного інструментарію.

Пряма мова: "Чотири роки тому, ми об’єдналися в демократичну коаліцію, аби усунути Партію hегіонів від керування процесами в області. І це нам вдалося… Останні шість місяців в облраді відбувається намагання підлаштуватися під загальноукраїнську політичну картину за умови підтримки "папередників". Хоча отримати недовіру від Партії hегіонів вважаю за позитивну оцінку своєї діяльності – значить, ми все робили вірно!.. В даній ситуації вважаю за доцільне скласти свої повноваження та піти з посади голови обласної ради!"

Деталі: Пригунов зазначив також, що не згоден з деякими процесами, що відбуваються в місті, наприклад, відключення від електропостачання будівлі Медіа-Простору (хаб громадських організацій - ред.). Він зазначає, що "залишиться в місцевій політиці".

Що передувало: Місцеві ЗМІ писали, що під Пригуновим "захиталось крісло". Як свідчить розпорядження про призначення на 8 листопада чергової сесії Дніпропетровської облради, депутати планували розглянути питання оголошення недовіри Пригунову та його відставку. Розпорядження підписав перший заступник Пригунова Святослав Олійник, якого пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Додатково: Член партії БПП Гліб Пригунов був обраний депутатом Дніпропетровської облради у 2010 році. Очолював облраду з грудня 2015 року.

Українська правда
Теми: Дніпро


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Автомобіль врізався у маршрутне таксі: 7 осіб у лікарні 5 листопада 2019, 12:41
Опалювальний сезон у Дніпрі під загрозою – "Нафтогаз" 31 жовтня 2019, 15:41
Дніпро остаточно очистили від зображень Леніна – ЗМІ 30 жовтня 2019, 15:37
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
психологія

10 ознак того, що ви ніколи не розбагатієте

дослідження

Наскільки швидше старіє обличчя від куріння

тест

Що ви знаєте про дифтерію та захист від неї