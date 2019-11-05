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Глава Дніпропетровської облради подав у відставку

Вівторок, 5 листопада 2019, 14:29

Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов подав у відставку.

Джерело: Facebook-сторінка Пригунова

Деталі: У мотиваційній частині Пригунов пояснює, що політична картина в країні останнім часом кардинально змінилася. Багато партій, фракції яких представлені в обласній раді, не отримали підтримки мешканців області. На його думку, логічним би було провести позачергові вибори обласної ради, але зараз для цього немає відповідного інструментарію.

Пряма мова: "Чотири роки тому, ми об’єдналися в демократичну коаліцію, аби усунути Партію регіонів від керування процесами в області. І це нам вдалося… Останні шість місяців в облраді відбувається намагання підлаштуватися під загальноукраїнську політичну картину за умови підтримки "папередників". Хоча отримати недовіру від Партії регіонів вважаю за позитивну оцінку своєї діяльності – значить, ми все робили вірно!.. В даній ситуації вважаю за доцільне скласти свої повноваження та піти з посади голови обласної ради!"

Деталі: Пригунов зазначив також, що не згоден з деякими процесами, що відбуваються в місті, наприклад, відключення від електропостачання будівлі Медіа-Простору (хаб громадських організацій - ред.). Він зазначає, що "залишиться в місцевій політиці".

Що передувало: Місцеві ЗМІ писали, що під Пригуновим "захиталось крісло". Як свідчить розпорядження про призначення на 8 листопада чергової сесії Дніпропетровської облради, депутати планували розглянути питання оголошення недовіри Пригунову та його відставку. Розпорядження підписав перший заступник Пригунова Святослав Олійник, якого пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Додатково: Член партії БПП Гліб Пригунов був обраний депутатом Дніпропетровської облради у 2010 році. Очолював облраду з грудня 2015 року.

Українська правда

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Теми: Дніпро
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