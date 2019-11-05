Гостиний двір у Києві не арештували: у ГПУ змінилась концепція

Генпрокуратура відмовилася в судовому засіданні від наміру арештувати пам’ятку архітектури Гостиний двір у Києві, тож наразі держава може передати будівлю місту, або вжити інших заходів з метою її відновлення.

Джерело: пост радника мера Києва Ігоря Луценка у Facebook, коментар Луценка УП

Пряма мова Луценка: "Тєлєграфірую із київського апеляційного суду. Генпрокуратура відмовилася в судовому засіданні від наміру арештувати Гостиний двір. Змінилася влада - і концепція теж змінилась.

Тепер держава зможе передати його у Київ, або розпорядитися ним у інший спосіб, щоб почати відновлення будівлі. Дякую усім, ми це зробили разом!".

Деталі: За словами Луценка, у лютому 2019 року Генпрокуратура "з подачі "завгоспа Януковича" Андрія Кравця, якого пов’язують з ТОВ "Укрреставрація", яка свого часу орендувала Гостиний двір, відкрила нове кримінальне провадження щодо будівлі.

Провадження розпочали у зв’язку зі спробою київського Фонду держмайна вступити в права власника Гостиного двору від імені держави.

У рамках цієї справи ГПУ хотіла накласти арешт на пам’ятку із забороною відчуження та розпорядження будівлею.

У березні Печерський райсуд Києва відмовився арештувати Гостиний двір. Але прокурори подали апеляцію.

Наразі, за словами радника мера, змінилося керівництво ГПУ і змінилася їхня позиція у цій справі, тому прокурори відмовилися від своїх позовних вимог.

Активісти таке рішення називають перемогою і кроком до майбутнього відновлення пам’ятки.

Чому це важливо: У випадку якби суд наклав арешт на будівлю, то Фонд держмайна не міг би вступити в права власника Гостиного двору і відповідно розпочати збереження чи відновленням пам’ятки. Це значить, що Гостиний двір, який стоїть без штукатурки і даху ще з 2013 року, продовжував би руйнуватися, і Київ міг би втратити пам’ятку.

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