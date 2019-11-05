Гостиний двір у Києві не арештували: у ГПУ змінилась концепція
Генпрокуратура відмовилася в судовому засіданні від наміру арештувати пам’ятку архітектури Гостиний двір у Києві, тож наразі держава може передати будівлю місту, або вжити інших заходів з метою її відновлення.
Джерело: пост радника мера Києва Ігоря Луценка у Facebook, коментар Луценка УП
Пряма мова Луценка: "Тєлєграфірую із київського апеляційного суду. Генпрокуратура відмовилася в судовому засіданні від наміру арештувати Гостиний двір. Змінилася влада - і концепція теж змінилась.
Тепер держава зможе передати його у Київ, або розпорядитися ним у інший спосіб, щоб почати відновлення будівлі. Дякую усім, ми це зробили разом!".
Деталі: За словами Луценка, у лютому 2019 року Генпрокуратура "з подачі "завгоспа Януковича" Андрія Кравця, якого пов’язують з ТОВ "Укрреставрація", яка свого часу орендувала Гостиний двір, відкрила нове кримінальне провадження щодо будівлі.
Провадження розпочали у зв’язку зі спробою київського Фонду держмайна вступити в права власника Гостиного двору від імені держави.
У рамках цієї справи ГПУ хотіла накласти арешт на пам’ятку із забороною відчуження та розпорядження будівлею.
У березні Печерський райсуд Києва відмовився арештувати Гостиний двір. Але прокурори подали апеляцію.
Наразі, за словами радника мера, змінилося керівництво ГПУ і змінилася їхня позиція у цій справі, тому прокурори відмовилися від своїх позовних вимог.
Активісти таке рішення називають перемогою і кроком до майбутнього відновлення пам’ятки.
Чому це важливо: У випадку якби суд наклав арешт на будівлю, то Фонд держмайна не міг би вступити в права власника Гостиного двору і відповідно розпочати збереження чи відновленням пам’ятки. Це значить, що Гостиний двір, який стоїть без штукатурки і даху ще з 2013 року, продовжував би руйнуватися, і Київ міг би втратити пам’ятку.
Передісторія:
- Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році.
- 15 серпня 2011 року Кабмін виключив Гостиний двір з Державного реєстру пам`яток архітектури.
- 20 вересня 2012 року Київрада передала ТОВ "Укрреставрація" в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.
- Це рішення обурило столичних активістів, тому вони розпочали у Гостиному дворі акцію протесу.
- 3 серпня 2012 року на той час президент Віктор Янукович виключив Гостиний двір з Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.
- 24 червня 2014 року Київський апеляційний адмінсуд скасував рішення Київради про виділення землі забудовнику Гостиного двору під протиправну реконструкцію будівлі.
- 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну про виключення Гостиного двору з реєстру пам’яток.
- У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні архітектурної пам’ятки Гостиного Двору у державну власність.
- Гостинний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.
- У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав "Укрреставрацію" повернути будівлю – пам’ятку архітектури "Гостинний двір" Регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.
- Тоді ж мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада очікує на передачу Гостинного двору у власність громади, готова взяти приміщення на баланс та привести його до належного стану.
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