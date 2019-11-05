Розстріл Майдану: ДБР розслідує "втрату" матеріалів, бо Портнов поскаржився на Горбатюка
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба підтвердив, що ДБР відкрило кримінальне провадження стосовно слідчих управління спеціальних розслідувань ГПУ, які допустили втрату матеріалів у розслідуванні "справ Майдану".
Про це він сказав на брифінгу 5 листопада, відповідаючи на запитання журналістів, чи дійсно ДБР відкрило справу стосовно екс-начальника Управління спецрозслідування ГПУ Сергія Горбатюка.
"П’ять років уваги до розслідування саме цієї категорії справ, 5 років очікування результатів у справах, які набули особливого статусу. На жаль, я сьогодні можу констатувати, що є певні можливі порушення з боку слідчих Генеральної прокуратури", – сказав Труба.
"Вчора ми отримали звернення про внесення відомостей щодо слідчих управління спеціальних розслідувань ГПУ, які допустили втрату матеріалів кримінальних проваджень. Нами було отримано 2 томи матеріалів з одного з кримінальних проваджень. Нами внесено відомості в ЄРДР і сьогодні розпочато відповідне розслідування", – зазначив він
На уточнююче запитання, чиє звернення стало передумовою відкриття провадження, Труба відповів: "Якщо я не помиляюся, Андрія Портнова".
Напередодні екс-заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі заявив, що колишній начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк "вкрав два томи оригіналів кримінального провадження", що стосуються розстрілів співробітників міліції під час Революції Гідності.
"Вкрав і сховав разом з відеозаписами та оригіналами документів. Ми знайшли. Сьогодні обидва томи разом з дисками і моєю заявою про злочин передані в ДБР. Чекаємо процесуального рішення і докладного слідства, хто напоумив головного слідчого Майдану втратити докази масових вбивств співробітників міліції. Не перемикайтеся. Скоро будемо надягати цю кримінальну справу на голову", – стверджував Портнов, не уточнюючи, хто мається на увазі під "ми знайшли".
Пізніше у деяких ЗМІ було оприлюднено фотографії нібито цих двох томів. На них вказано, що йдеться про матеріали Головного слідчого управління ГПУ. Водночас Горбатюк очолював інший підрозділ ГПУ – управління спецрозслідувань.
"Українська правда" звернулась до Горбатюка за коментарем, але він сказав, що з’ясовуває ситуацію і пообіцяв дати позицію пізніше.
УП також звернулась до прес-служби ГПУ з проханням пояснити, чи означає фраза "ми знайшли", що Портнов має доступ до Генпрокуратури і якимось чином втручається у її роботу. Однак у ГПУ відмовились коментувати це телефоном і попросили відправити інформаційний запит.
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