Українці склали більшість іноземних працівників в Угорщині

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Вівторок, 5 листопада 2019, 17:44

Більшість іноземних працівників в Угорщині походить з України, з 43 881 дозволів на роботу станом на кінець вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Világgazdaság.

Офіційна статистика показує, що серед робітників з країн, які не належать до ЄС, в Угорщині серби посідають друге місце за кількістю дозволів (6199), за ними йдуть китайці з 2965. На ринку праці Угорщини є 2778 в’єтнамців та 1806 індійців.

Частка робітників за національною приналежністю помітно не змінилася за останні кілька років, хоча загальна цифра збільшилась порівняно з 2017 роком. Два роки тому з трьох топ-країн було зареєстровано 11 644 робітників; цей показник зріс до 31 499 торік.

Українці, зокрема, склали переважну більшість іноземців, які цьогоріч отримали посвідку на проживання в Угорщині з метою працевлаштування. Йдеться про 26 тисяч осіб станом на вересень.



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