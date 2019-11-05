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Зеленський доручив створити Військову поліцію

Вівторок, 5 листопада 2019, 18:12

Президент Володимир Зеленський доручив Міноборони створити військову поліцію.

Про це у вівторок повідомляє прес-служба Офісу президента.

Таке завдання Зеленський поставив під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та урядом.

"Міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня має впровадити нову об’єднану систему керівництва та управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО. Крім того, у структурі Міноборони має бути створений сучасний ефективний правоохоронний орган – Військова поліція", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський розпорядився до кінця року створити концепцію об’єднаного реєстру ветеранів та розробити проект технічного завдання платформи "Е-ветеран".

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"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяармія
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