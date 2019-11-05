Зеленський доручив міністрам швидко розібратися з пенсіями, освітою і трансплантацією

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Вівторок, 5 листопада 2019, 20:19

Під час зустрічі в Офісі президента з міністрами президент Володимир Зеленський доручив до кінця року або протягом кількох місяців виконати низку завдань у сфері охорони здоров’я, соціальної політики, юстиції, освіти та культури.

Джерело: сайт президента

Доручення Зеленського:

Міністерству соціальної політики – до кінця року уможливити пенсії та довідки через мобільний додаток і створити механізм, за яким особі, що досягнула пенсійного віку, призначається пенсія без звернення в державні установи;

Міністерству охорони здоров’я – до лютого запустити Єдину державну інформаційну систему трансплантації;

Міністерству освіти і науки – до кінця року сформувати законодавчу основу для роботи базової та профільної школи за новими освітніми стандартами та запустило Національний фонд досліджень;

Міністерству культури, молоді та спорту – до кінця року розробити законопроєкт про інформаційний простір України;

Міністерству розвитку громад та територій України – до кінця року ліквідувати корупцію у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та містобудування;

Міністерству юстиції – внести зміни у програмне забезпечення реєстрів нерухомості та бізнесу, щоб припинити несанкціонований доступ;

Українська правда
Теми: Зеленський Кабінет міністрів


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