Зеленський призначив своїм позаштатним радником емігранта зі США

Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником Ендрю Романа Мака.

Джерело: указ президента

Деталі: У документі вказано: призначити радником "за згодою".

Мак народився у Нью Йорку. Свідоцтво адвоката отримав від Верховного суду Пенсильванії в США у 2000 році.

Крім англійської, вільно володіє російською та українською.

У 2010 році газета Kyiv Post згадала його прізвище у списку найуспішніших емігрантів в Україну. На той час він працював у фірмі з річним доходом у 40 мільйонів доларів.

За даними журналістів, у 2002 році Мак був найнятий PricewaterhouseCoopers на посаду старшого юриста у київському відділенні компанії.

Він мав намір залишитися в Україні на два роки, але потім, у 2004 році, йому запропонували співпрацю з компанією Magisters.

За його словами, Помаранчева революція спонукала його залишитися в Україні на довший термін.

Станом на 2018 рік Мак працює в адвокатському об'єднанні "Юридична фірма "АСТЕРС" у Києві.