Зеленський призначив своїм позаштатним радником емігранта зі США
Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником Ендрю Романа Мака.
Джерело: указ президента
Деталі: У документі вказано: призначити радником "за згодою".
Мак народився у Нью Йорку. Свідоцтво адвоката отримав від Верховного суду Пенсильванії в США у 2000 році.
Крім англійської, вільно володіє російською та українською.
У 2010 році газета Kyiv Post згадала його прізвище у списку найуспішніших емігрантів в Україну. На той час він працював у фірмі з річним доходом у 40 мільйонів доларів.
За даними журналістів, у 2002 році Мак був найнятий PricewaterhouseCoopers на посаду старшого юриста у київському відділенні компанії.
Він мав намір залишитися в Україні на два роки, але потім, у 2004 році, йому запропонували співпрацю з компанією Magisters.
За його словами, Помаранчева революція спонукала його залишитися в Україні на довший термін.
Станом на 2018 рік Мак працює в адвокатському об'єднанні "Юридична фірма "АСТЕРС" у Києві.