Суд відмовився зняти арешт із танкера "Мрія"

Херсонський міський суд відмовив у знятті арешту з танкера MRIYA власнику "ТОВ Тефін", який фігурує у виробництві про порушення порядку в'їзду та виїзду в Крим.

Джерело: прокуратура АР Крим в Telegram

Деталі: Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання про зняття арешту з судна "VILGA" (зараз MRIYA) 5 листопада.

Що було раніше: Місяць тому Херсонський міський суд задовольнив клопотання правоохоронних органів автономії про передачу судна Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Передісторія:

За даними прокуратури, у червні 2015 танкер "Мрія", тоді – під назвою "Вілга", постачав пальне для підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

10 серпня судно обшукали в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду / виїзду на тимчасово окуповану територію.

19 серпня прокуратура повідомила, що суд арештував танкер "Мрію". Також було скасоване попереднє рішення суду, який відмовив у арешті.

22 серпня власник танкера ТОВ "Тефін" звернувся до президента Володимира Зеленського та голови СБУ Івана Баканова із закликом "припинити незаконні дії підлеглих, які захопили танкер".

У компанії наполягають, що 10 серпня співробітники СБУ заблокували судно без законних підстав, коли танкер намагався здійснити вивантаження палива на Херсонській нафтоперевалці.

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