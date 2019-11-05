Суд відмовився зняти арешт із танкера "Мрія"

2927 переглядів
Вівторок, 5 листопада 2019, 23:17

Херсонський міський суд відмовив у знятті арешту з танкера MRIYA власнику "ТОВ Тефін", який фігурує у виробництві про порушення порядку в'їзду та виїзду в Крим.

Джерело: прокуратура АР Крим в Telegram

Деталі: Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання про зняття арешту з судна "VILGA" (зараз MRIYA) 5 листопада.

Що було раніше: Місяць тому Херсонський міський суд задовольнив клопотання правоохоронних органів автономії про передачу судна Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Передісторія:

  • За даними прокуратури, у червні 2015 танкер "Мрія", тоді – під назвою "Вілга", постачав пальне для підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.
  • 10 серпня судно обшукали в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду / виїзду на тимчасово окуповану територію.
  • 19 серпня прокуратура повідомила, що суд арештував танкер "Мрію". Також було скасоване попереднє рішення суду, який відмовив у арешті.
  • 22 серпня власник танкера ТОВ "Тефін" звернувся до президента Володимира Зеленського та голови СБУ Івана Баканова із закликом "припинити незаконні дії підлеглих, які захопили танкер".
  • У компанії наполягають, що 10 серпня співробітники СБУ заблокували судно без законних підстав, коли танкер намагався здійснити вивантаження палива на Херсонській нафтоперевалці.

Читайте також: Коломойський повертається: як "Приват" розбирається з конкурентами на паливному ринку

Українська правда


powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
посміхніться!

Що робити, коли ти – тато, а дитині треба мама

думка

Не вбивайте павуків! Науковці пояснюють чому

Фотопроект

Якби собаки танцювали