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Президент Польщі скликав перше засідання нового парламенту

Середа, 6 листопада 2019, 03:33
Президент Польщі скликав перше засідання нового парламенту

Президент Польщі Анджей Дуда скликав перше спільне засідання новобраних Сейму та Сенату Польщі.

Джерело: "Укрінформ"

Глава польської держави виступить на урочистому засіданні парламенту нового скликання, яке відбудеться 12 листопада.

Президент також призначив маршалків-старійшин, які відкриватимуть засідання Сейму та Сенату. У нижній палаті це зробить ексміністр національної оборони Антоній Мацеревич, а у верхній палаті – сенатор Барбара Борис-Даменцька.

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Теми: Польщапрезидентвибори
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