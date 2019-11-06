Президент Польщі скликав перше засідання нового парламенту
Середа, 6 листопада 2019, 03:33
Президент Польщі Анджей Дуда скликав перше спільне засідання новобраних Сейму та Сенату Польщі.
Джерело: "Укрінформ"
Глава польської держави виступить на урочистому засіданні парламенту нового скликання, яке відбудеться 12 листопада.
Президент також призначив маршалків-старійшин, які відкриватимуть засідання Сейму та Сенату. У нижній палаті це зробить ексміністр національної оборони Антоній Мацеревич, а у верхній палаті – сенатор Барбара Борис-Даменцька.
Нагадаємо:
- Парламентські вибори в Польщі відбулися 13 жовтня.
- За їх результатами у Сеймі впевнену перемогу здобула владна партія "Право і Справедливість", яка знову сформує однопартійний уряд.
- Натомість у виборах до Сенату з мінімальною перевагою перемогла опозиція.
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