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Уряд Німеччини хоче допомогти "Північному потоку-2" обійти газову директиву ЄС – ЗМІ

Середа, 6 листопада 2019, 09:42
Уряд Німеччини хоче допомогти Північному потоку-2 обійти газову директиву ЄС – ЗМІ

Німецька правляча коаліція розробила новий закон, який має захистити споруджуваний газопровід "Північний потік-2" від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.  

Як передає "Європейська правда", про це повідомила газета Bild.

Газова директива ЄС, оновлена цього року,  передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу, незалежного від компанії, що постачає йому газ. Зміни до директиви дозволили охопити нею також газопроводи з третіх країн, зокрема "Північний потік-2".

В результаті її впровадження "Газпром" більше не зможе володіти газопроводом і одночасно продавати газ, який надходить по цій трубі. Російське ж законодавство дає "Газпрому" монополію на експорт природного газу за межі Росії.

Газова директива робить винятки для газопроводів, які були збудовані до 23 травня 2019 року – на них вона не поширюється.

Уряд Німеччини представив у вересні в Бундестаг проєкт ратифікації оновленої газової директиви, в якому є запис про дату 23 травня 2019 року. Однак, з документів, до яких отримало доступ німецьке видання, випливає, що цього запису немає у поправці, представленій 5 листопада правлячою коаліцією ХДС/ХСС і СДПН – за дві доби до голосування за проєкт у Бундестазі.

Як стверджують коаліційні партії, газова директива "дає привілейований статус існуючим інвестиціям з метою захисту законних очікувань. (...) У цьому контексті при визначенні того, чи проєкт був завершений до дати набрання чинності, слід взяти до уваги всі обставини справи". Поправка передбачає заміну дати на формулювання "існуючі інвестиції". Це означає, що поточні інвестиції, такі як "Північний потік-2", можуть розраховувати на виключення з дії права ЄС.

Видання зазначає, що це буде явним порушенням директиви ЄС, яке Брюссель точно охарактеризує як неприйнятне.

Читайте також "Північний потік-2" без обмежень: що викликало згоду Данії на скандальний російський газопровід

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Теми: НімеччинагазЄСГазпром
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