Уряд Німеччини хоче допомогти "Північному потоку-2" обійти газову директиву ЄС – ЗМІ

15135 переглядів
Середа, 6 листопада 2019, 10:42

Німецька правляча коаліція розробила новий закон, який має захистити споруджуваний газопровід "Північний потік-2" від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.  

Як передає "Європейська правда", про це повідомила газета Bild.

Газова директива ЄС, оновлена цього року,  передбачає зобов'язання виділяти оператора газопроводу, незалежного від компанії, що постачає йому газ. Зміни до директиви дозволили охопити нею також газопроводи з третіх країн, зокрема "Північний потік-2".

В результаті її впровадження "Газпром" більше не зможе володіти газопроводом і одночасно продавати газ, який надходить по цій трубі. Російське ж законодавство дає "Газпрому" монополію на експорт природного газу за межі Росії.

Газова директива робить винятки для газопроводів, які були збудовані до 23 травня 2019 року – на них вона не поширюється.

Уряд Німеччини представив у вересні в Бундестаг проєкт ратифікації оновленої газової директиви, в якому є запис про дату 23 травня 2019 року. Однак, з документів, до яких отримало доступ німецьке видання, випливає, що цього запису немає у поправці, представленій 5 листопада правлячою коаліцією ХДС/ХСС і СДПН – за дві доби до голосування за проєкт у Бундестазі.

Як стверджують коаліційні партії, газова директива "дає привілейований статус існуючим інвестиціям з метою захисту законних очікувань. (...) У цьому контексті при визначенні того, чи проєкт був завершений до дати набрання чинності, слід взяти до уваги всі обставини справи". Поправка передбачає заміну дати на формулювання "існуючі інвестиції". Це означає, що поточні інвестиції, такі як "Північний потік-2", можуть розраховувати на виключення з дії права ЄС.

Видання зазначає, що це буде явним порушенням директиви ЄС, яке Брюссель точно охарактеризує як неприйнятне.

Читайте також "Північний потік-2" без обмежень: що викликало згоду Данії на скандальний російський газопровід

Теми: Німеччина газ ЄС Газпром


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Британія, Франція і Німеччина очікують винесення вироку замовникам нападу на Гандзюк 4 листопада 2019, 13:12
МЗС Німеччини закликало до розведення сил і в інших районах Донбасу 30 жовтня 2019, 03:47
Вибори у центральній Німеччині: перемогла Ліва партія, ультраправі – другі 28 жовтня 2019, 08:26
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
посміхніться!

Що робити, коли ти – тато, а дитині треба мама

думка

Не вбивайте павуків! Науковці пояснюють чому

Фотопроект

Якби собаки танцювали