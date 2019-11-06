Кримінальний авторитет викрадав елітні авто у Херсоні

У Херсоні поліція затримала кримінального авторитета за підозрою у викраденні автомобілів елітних марок.

Джерело: поліція Херсонщини

Деталі: Останній епізод мав місце 1 листопада. У 33-річної жительки обласного центру вночі з парковки вкрали "Range Rover". В ході оперативно-розшукових заходів працівники управління карного розшуку встановили групу осіб, причетних до скоєння злочину.

Ними виявилися відомі у місцевих кримінальних колах громадяни на чолі зі "смотрящим" на волі за Херсоном авторитетом.

За даними слідства, автомобілі викрадав безпосередньо організатор групи із своїм спільником. Зловмисники спеціалізувалися виключно на машинах престижних марок.

Після незаконного заволодіння транспортний засіб ставили на відстій в один із гаражів у Дніпровському районі Херсона. За кілька днів угонщики зв’язувалися з власником автівки та домовлялися про її повернення за окрему суму грошей.

На теперішній час встановлено, що такою незаконною діяльністю вони займаються вже щонайменше два роки.

Затримані підозрюються в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.289 Кримінального кодексу України "Незаконне заволодіння транспортним засобом". Вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.