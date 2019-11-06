На кордоні завернули російську актрису, яка прилетіла на зйомки в Київ

Через незаконні візити в окупований Крим на 3 роки "закрили" український кордон російській актрисі Маргариті Аброськіній.

Джерело: Державна прикордонна служба, Українська правда

Дослівно ДПСУ: "В аеропорту "Бориспіль" серед пасажирів рейсу з Мінська прикордонники виявили правопорушницю українського законодавства. Нею виявилася громадянка РФ - актриса, яка прилетіла в Україну на зйомки. Однак з’ясувалося, що у 2018 році росіянка незаконно відвідувала окупований її країною Кримський півострів.

За порушення вимог українського законодавства актрисі заборонили в’їзд в Україну на 3 роки. З відповідним штампом у документі вона вилетіла зворотним рейсом у Білорусь".

Деталі: Прикордонники традиційно не називають ім’я персони нон грата, але за даними УП, йдеться про 25-річну актрису серіалів Маргариту Аброськіну.

Прикордонники зазначають, що загалом з початку року виявили понад 5 тисяч фактів порушення особами порядку в’їзду/виїзду з/до тимчасово окупованих територій. За це порушення (за ст.204-2 КУпАП) складено 4 251 адмінпротокол.

Крім того, за це правопорушення 1314 іноземцям відмовлено у перетинанні державного кордону, а стосовно майже 915 – прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну.

Також від початку року заборону в’їзду в Україну отримали 43 іноземці з числа діячів культури та мистецтва.