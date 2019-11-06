Співробітники СБУ незаконно слухали телефони і торгували даними

Служба безпеки України заявляє, що викрила діючих та колишніх співробітників служби на незаконному прослуховуванні і торгівлі інформацією.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили злочинну діяльність діючих та колишнього співробітників служби на незаконному прослуховуванні абонентів та збуті отриманої інформації".

Деталі: Зловмисники через особисті перевірені зв’язки підшукували клієнтів для надання "послуг". Колишній працівник підбирав замовників, а діючі сбушники ‒ знімали інформацію.

За прослуховування одного абонентського номера брали 9 тисяч доларів за два місяці.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (отримання хабара службовою особою) ККУ. Зловмисників затримали.

Наразі досудове слідство встановлює точну кількість людей, які постраждали від незаконних дій сбушників.