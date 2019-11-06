Київ частково закрили для вантажівок
По Києву обмежать рух вантажних автомобілів із масою понад 4,5 тонни у години пік із 07:00 до 10:00 ранку та ввечері із 17:00 до 20:00.
Про це заявили на брифінгу представників КМДА та пресслужба держадміністрації.
Радник Київського міського голови Максим Бахматов підтвердив, що обмеження будуть впровадженні назавжди.
"Це буде відсьогодні і назавжди…Точно ми починаємо в години пік і назавжди", - відповів Бахматов на питання, чи будуть обмеження стосуватися лише певного періоду.
Водночас, у пресслужбі КМДА повідомляють, що нововведення запрацює з 7 листопада.
Начальник управління патрульної поліції в Києві Юрій Зозуля розповів, що заходи будуть стосуватися пікових годин – ввечері і вранці.
"Ми будемо обмежувати в’їзд: тобто фури будуть паркуватися на під’їздах до Києва, щоб це не утворювало проблем для міста. Як тільки міський транспорт доїде на роботу, ми почнемо пускати фури", - сказав Зозуля.
Наразі триває інформування водіїв вантажівок, а також установ та організацій, які мають стосунок до регулювання транспортних питань.
Впроваджувати зміни почнуть на в’їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших в’їздах.
За словами Бахматова, за добу в Київ в’їжджає до 50 тис. вантажних авто, що негативно позначається на трафіку та екології.
КМДА повідомляє, що у години, коли в’їзд для великовантажних авто буде дозволено (з 20:00 до 07:00), рухатись вони зможуть наступними дорогами:
- просп. Бажана;
- Південний мостовий перехід через р. Дніпро;
- Столичне шосе;
- вул. Академіка Заболотного;
- Площа Одеська;
- Велика кільцева дорога;
- просп. Академіка Палладіна;
- вул. Міська;
- Гостомельське шосе;
- Нова дорога;
- просп. Мінський;
- площа Тараса Шевченка;
- вул. Полярна;
- вул. Богатирська;
- площа Тульська;
- просп. Степана Бандери;
- просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутіна);
- площа Керченська;
- вул. Братиславська;
- просп. Броварський.
Нагадаємо:
- Рух великогабаритних транспортних засобів часто забороняли по Києву у зимовий і літній період та під час погіршення погодних умов, проте заборона не була постійною.
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