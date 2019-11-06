У "Слузі народу" пропонують присвятити журналістам закон і підрозділ в ГПУ

Слуга народу ініціює створення спецпідрозділу у Генпрокуратурі для розслідування справ проти журналістів, а також прийняття нового закону про медіа, де будуть санкції за збитковість ЗМІ і за зарплати журналістам у конвентах.

Джерело: виступ нардепа від "Слуги народу", голови комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка на парламентських слуханнях у ВР щодо безпеки журналістів

Пряма мова: "Ми з колегами зі "Слуги народу" будемо пропонувати таке рішення: злочини проти журналістів – оскільки це є четверта влада – мають розслідуватися окремо.

Принаймні на рівні генпрокурора Рябошапки ми обговорювали питання створення спеціального прокурорського підрозділу, який буде розслідувати справи проти журналістів, а на рівні міністра внутрішніх справ Авакова – створення спеціальних слідчих груп.

Дуже сподіваюсь, що це дозволить підняти розслідування на вищий рівень".

Деталі: Разом з тим, за словами Ткаченка, є і інша сторона медалі у питанні безпеки журналістів – це відповідальність самих журналістів та ЗМІ.

"Слуга народу" розповів, що останнім часом стали звичними фейкові новини, свідома дезінформація, елементарне поняття журналістських стандартів, мова ненависті та потурання агресії ворога.

За словами Ткаченка, це делікатне питання, і його обговорення межує з наступом на свободу слова, але все одно "хтось за це має нести відповідальність, особливо, коли мова йде про потурання агресії ворога".

Наразі у парламенті створена ТСК, яка займається питанням встановлення власників деяких каналів. У рамках цієї комісії нардепи також планують розглянути питання відповідальності "деяких осіб та їхніх друзів за потурання російській агресії".

Крім того, Ткаченко розповів, що в Україні більшість приватних ЗМІ є збитковими, і це створює підозру в тому, що власники впливають на журналістів.

Нардеп пропонує застосувати санкції до тих ЗМІ, які упродовж 3 років були постійно збитковими.

Також він звернув увагу на зарплату журналістів у конвертах, з якої не платять податки.

Ткаченко додав, що ці питання планують вирішувати за допомогою нового закону про медіа, який збираються подати комітетом вже до кінця року.