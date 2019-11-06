Масштабну схему оформлення "євроблях" викрили на митниці на Буковині

Служба безпеки України викрила на чернівецькій митниці масштабну корупційну схему з оформлення "євроблях", яка завдала державі збитки мінімум на 3 мільйони гривень.

Джерело: пресцентр СБУ

Дослівно: "Посадовець митного посту "Вадул-Сірет" разом зі спільником організували протиправну схему легалізації іномарок, які були на території нашої країни в режимі "тимчасового ввезення"".

Деталі: Посадовці за 500-1000 євро вносили до баз даних недостовірні відомості про виїзд машин за межі нашої країни без фактичного перетину ними кордону.

Така оборудка дозволяла водіям уникнути штрафу у 170 тисяч гривень за нелегальне використання автомобілів на іноземній реєстрації.

Для отримання грошей митники використовували як посередників своїх родичів та знайомих, зокрема колишніх працівників правоохоронних та контролюючих органів.

За оперативними даними, за місяць ділки незаконно оформили майже 30 автомобілів, що завдало державі збитки на понад 3 мільйони гривень.

За даними фатом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Вирішується питання щодо оголошення обом зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.