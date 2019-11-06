СБУ виявила незаконний експорт з України до РФ запчастин до військових літаків

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Середа, 6 листопада 2019, 16:34

Служба безпеки України викрила зловмисників, які переправляли до країни-агресора комплектуючі до військових літаків.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі:  СБУ заявляє, що зловмисники нелегально скуповували у різних продавців агрегати та вузли до бойових літаків, зокрема СУ-27 та ТУ-22, що перебувають на озброєнні Військово-повітряних сил РФ.

Замовниками поставок були ділки з Росії, які діяли в інтересах Міноборони країни-агресора. Запчастини контрабандисти надсилали замовникам через треті країни, звідти їх спільники переадресовували вантажі до РФ.

 

У ході проведення спецоперації в аеропорту "Бориспіль" співробітники Служби затримали обчислювачі дистанційного управління, що входять до складу систем управління літаків СУ-27, які учасники угруповання планували незаконно вивезти з України.

 

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організувало контрабандні поставки угруповання з шести активних учасників. Усі вони мають право постійного мешкання на території РФ.

 

Під час слідчих дій у складських приміщеннях і за місцями проживання фігурантів справи у Києві й Харкові правоохоронці вилучили агрегати та вузли з комплектуючими до бойових літаків, підготовлені для контрабандного вивезення.

 

Також виявлено, зокрема, електронне листування із замовниками з РФ, комплекти митної й технічної документації, які доводять проведення оборудки.

При цьому, як повідомляється, у ході обшуків організатор оборудки намагався застосувати вогнепальну зброю для протидії співробітникам спецслужби.

Операція з викриття зловмисників проводилась співробітниками управління СБУ у Харківській області спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Учасникам угруповання готують повідомлення про підозру за ст. 333 (контрабанда).

Теми: СБУ Росія контрабанда


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