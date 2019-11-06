Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови

Партія соціалістів Молдови у середу виступила проти того, щоб прем'єр-міністр Майя Санду вибирала кандидатів на посаду генерального прокурора, звинувативши главу кабміну в порушенні угоди між блоком ACUM і ПСРМ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Раніше уряд Молдови взяв на себе відповідальність за поправки до процедури призначення генпрокурора. Згідно з ними, прем'єр-міністр повинна обрати кандидатів на пост генпрокурора і потім представити їх Вищій раді прокурорів.

В оприлюдненій у середу заяві соціалісти зазначили, що домовленості між блоком ACUM і ПСРМ передбачали, що "генпрокурора вибирає комісія, а не політики".

"Майбутнього керівника Генпрокуратури буде призначати глава політичної партії в залежності від її особистих або політичних можливостей", - заявили в ПСРМ.

У ПСРМ також звинуватили прем'єрку в упередженому ставленні до кандидатів, які пройшли конкурс на пост генпрокурора.

"Реальні причини, які привели до скасування конкурсу на посаду генерального прокурора, очевидні - це той факт, що конкурс не виграв певний кандидат", - додали соціалісти.

Вони також зажадали відставки міністра юстиції Стамате, яка анулювала результати конкурсу на пост генпрокурора, що викликали запитання у громадянського суспільства і прем'єрки Санду.

В шорт-лист за підсумками конкурсу увійшли четверо кандидатів. Один із них, В’ячеслав Солтан, фігурував у матеріалах ЗМІ як недоброчесний кандидат.

Соціалісти планують зібрати республіканську раду і вирішити, чи висувати вотум недовіри уряду Майї Санду.

Якщо парламент протягом трьох днів не ініціює вотум недовіри уряду, поправки, які не влаштовують соціалістів, автоматично набудуть чинності.