Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови

Середа, 6 листопада 2019, 16:35

Партія соціалістів Молдови у середу виступила проти того, щоб прем'єр-міністр Майя Санду вибирала кандидатів на посаду генерального прокурора, звинувативши главу кабміну в порушенні угоди між блоком ACUM і ПСРМ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Раніше уряд Молдови взяв на себе відповідальність за поправки до процедури призначення генпрокурора. Згідно з ними, прем'єр-міністр повинна обрати кандидатів на пост генпрокурора і потім представити їх Вищій раді прокурорів.

В оприлюдненій у середу заяві соціалісти зазначили, що домовленості між блоком ACUM і ПСРМ передбачали, що "генпрокурора вибирає комісія, а не політики".

"Майбутнього керівника Генпрокуратури буде призначати глава політичної партії в залежності від її особистих або політичних можливостей", - заявили в ПСРМ.

У ПСРМ також звинуватили прем'єрку в упередженому ставленні до кандидатів, які пройшли конкурс на пост генпрокурора.

"Реальні причини, які привели до скасування конкурсу на посаду генерального прокурора, очевидні - це той факт, що конкурс не виграв певний кандидат", - додали соціалісти.

Вони також зажадали відставки міністра юстиції Стамате, яка анулювала результати конкурсу на пост генпрокурора, що викликали запитання у громадянського суспільства і прем'єрки Санду.

В шорт-лист за підсумками конкурсу увійшли четверо кандидатів. Один із них, В’ячеслав Солтан, фігурував у матеріалах ЗМІ як недоброчесний кандидат.

Соціалісти планують зібрати республіканську раду і вирішити, чи висувати вотум недовіри уряду Майї Санду.

Якщо парламент протягом трьох днів не ініціює вотум недовіри уряду, поправки, які не влаштовують соціалістів, автоматично набудуть чинності.

Теми: Молдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Молдова
В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
У Молдові судитимуть двох росіян за шпигунство на користь Москви
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: