Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови
Партія соціалістів Молдови у середу виступила проти того, щоб прем'єр-міністр Майя Санду вибирала кандидатів на посаду генерального прокурора, звинувативши главу кабміну в порушенні угоди між блоком ACUM і ПСРМ.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.
Раніше уряд Молдови взяв на себе відповідальність за поправки до процедури призначення генпрокурора. Згідно з ними, прем'єр-міністр повинна обрати кандидатів на пост генпрокурора і потім представити їх Вищій раді прокурорів.
В оприлюдненій у середу заяві соціалісти зазначили, що домовленості між блоком ACUM і ПСРМ передбачали, що "генпрокурора вибирає комісія, а не політики".
"Майбутнього керівника Генпрокуратури буде призначати глава політичної партії в залежності від її особистих або політичних можливостей", - заявили в ПСРМ.
У ПСРМ також звинуватили прем'єрку в упередженому ставленні до кандидатів, які пройшли конкурс на пост генпрокурора.
"Реальні причини, які привели до скасування конкурсу на посаду генерального прокурора, очевидні - це той факт, що конкурс не виграв певний кандидат", - додали соціалісти.
Вони також зажадали відставки міністра юстиції Стамате, яка анулювала результати конкурсу на пост генпрокурора, що викликали запитання у громадянського суспільства і прем'єрки Санду.
В шорт-лист за підсумками конкурсу увійшли четверо кандидатів. Один із них, В’ячеслав Солтан, фігурував у матеріалах ЗМІ як недоброчесний кандидат.
Соціалісти планують зібрати республіканську раду і вирішити, чи висувати вотум недовіри уряду Майї Санду.
Якщо парламент протягом трьох днів не ініціює вотум недовіри уряду, поправки, які не влаштовують соціалістів, автоматично набудуть чинності.
powered by lun.ua