Імпічмент Трампа: в Конгресі анонсували перші відкриті слухання

Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що наступного тижня відбудуться перші відкриті слухання у справі розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Деталі: Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент та експосол США в Україні Марі Йованович з’являться 13, 15 листопада, йдеться у повідомленні.

Передісторія:

Наприкінці минулого тижня демократи, які мають більшість у нижній палаті Конгресу, ухвалили резолюцію про початок нового етапу процедури імпічменту.

Рішення демократів дозволяє призначати відкриті слухання, чи то допити свідків, та публікувати свідчення посадовців, яких раніше допитували за зачиненими дверима.

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