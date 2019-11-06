Імпічмент Трампа: в Конгресі анонсували перші відкриті слухання

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Середа, 6 листопада 2019, 19:01

Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що наступного тижня відбудуться перші відкриті слухання у справі розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Деталі: Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент та експосол США в Україні Марі Йованович з’являться 13, 15 листопада, йдеться у повідомленні.

Передісторія:

  • Наприкінці минулого тижня демократи, які мають більшість у нижній палаті Конгресу, ухвалили резолюцію про початок нового етапу процедури імпічменту. 
  • Рішення демократів дозволяє призначати відкриті слухання, чи то допити свідків, та публікувати свідчення посадовців, яких раніше допитували за зачиненими дверима.

Знати більше: Підтримка Зеленського, боротьба з Луценком та помста Трампа: що розповіла на допиті експосол США

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Теми: імпічмент Трамп США


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