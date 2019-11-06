Імпічмент Трампа: в Конгресі анонсували перші відкриті слухання
Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що наступного тижня відбудуться перші відкриті слухання у справі розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Деталі: Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент та експосол США в Україні Марі Йованович з’являться 13, 15 листопада, йдеться у повідомленні.
Передісторія:
- Наприкінці минулого тижня демократи, які мають більшість у нижній палаті Конгресу, ухвалили резолюцію про початок нового етапу процедури імпічменту.
- Рішення демократів дозволяє призначати відкриті слухання, чи то допити свідків, та публікувати свідчення посадовців, яких раніше допитували за зачиненими дверима.
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