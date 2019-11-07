Вибух авто в Києві: 1 загиблий, поліція проводить спецоперацію

Одна людина загинула, двоє отримали тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському районі Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.

Джерело: поліція Києва у Facebook, dtp.kiev.ua у Facebook

Деталі: Загиблим виявився водій авто.

Близько 21:40 до поліції надійшло повідомлення про вибух "Мерседеса" на Брест-Литовському шосе.

Одна людина загинула, двоє отримало тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.

За попередніми даними, до події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку і затримання правоохоронці проводять спеціальну поліцейську операцію.

Окрім "Мерседеса", пошкоджено ще один транспортний засіб, що був поруч.

Одна людина загинула, двоє отримали тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському районі Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.

Дослівно поліція: "На місці події працюють представники Нацполіції, слідчо-оперативна група поліції Києва, криміналістична лабораторія, рятувальники та вибухотехніки. Встановлюються анкетні дані загиблого та постраждалих.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події."