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Вибух авто в Києві: 1 загиблий, поліція проводить спецоперацію

Середа, 6 листопада 2019, 23:16
Фото: поліція Києва

Одна людина загинула, двоє отримали тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському районі Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.

Джерело: поліція Києва у Facebook, dtp.kiev.ua у Facebook

Деталі: Загиблим виявився водій авто.

Близько 21:40 до поліції надійшло повідомлення про вибух "Мерседеса" на Брест-Литовському шосе.

 
Одна людина загинула, двоє отримало тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.

За попередніми даними, до події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку і затримання правоохоронці проводять спеціальну поліцейську операцію.

Окрім "Мерседеса", пошкоджено ще один транспортний засіб, що був поруч.

 
Одна людина загинула, двоє отримали тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському районі Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.

Дослівно поліція: "На місці події працюють представники Нацполіції, слідчо-оперативна група поліції Києва, криміналістична лабораторія, рятувальники та вибухотехніки. Встановлюються анкетні дані загиблого та постраждалих.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події."

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКиїв
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