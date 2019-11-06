Вибух авто в Києві: 1 загиблий, поліція проводить спецоперацію
Одна людина загинула, двоє отримали тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському районі Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.
Джерело: поліція Києва у Facebook, dtp.kiev.ua у Facebook
Деталі: Загиблим виявився водій авто.
Близько 21:40 до поліції надійшло повідомлення про вибух "Мерседеса" на Брест-Литовському шосе.
За попередніми даними, до події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку і затримання правоохоронці проводять спеціальну поліцейську операцію.
Окрім "Мерседеса", пошкоджено ще один транспортний засіб, що був поруч.
Дослівно поліція: "На місці події працюють представники Нацполіції, слідчо-оперативна група поліції Києва, криміналістична лабораторія, рятувальники та вибухотехніки. Встановлюються анкетні дані загиблого та постраждалих.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події."