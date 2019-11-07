Вибух авто в Києві: 1 загиблий, поліція проводить спецоперацію

38388 переглядів
Четвер, 7 листопада 2019, 00:16
Фото: поліція Києва

Одна людина загинула, двоє отримали тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському районі Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.

Джерело: поліція Києва у Facebook, dtp.kiev.ua у Facebook

Деталі: Загиблим виявився водій авто.

Близько 21:40 до поліції надійшло повідомлення про вибух "Мерседеса" на Брест-Литовському шосе.

 
Одна людина загинула, двоє отримало тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.

За попередніми даними, до події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку і затримання правоохоронці проводять спеціальну поліцейську операцію.

Окрім "Мерседеса", пошкоджено ще один транспортний засіб, що був поруч.

 
Одна людина загинула, двоє отримали тілесні ушкодження у результаті вибуху авто у Святошинському районі Києва. Поліція оголосила про введення спецоперації.

Дослівно поліція: "На місці події працюють представники Нацполіції, слідчо-оперативна група поліції Києва, криміналістична лабораторія, рятувальники та вибухотехніки. Встановлюються анкетні дані загиблого та постраждалих.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події."

Ольга Гетьманець, УП
Теми: поліція Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Поліція зупинила бійку сотні футбольних фанатів у Львові 7 листопада 2019, 06:31
На Харківщині обстріляли автомобіль активіста 6 листопада 2019, 11:30
Кримінальний авторитет викрадав елітні авто у Херсоні 6 листопада 2019, 11:28
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
психологія

10 ознак того, що ви ніколи не розбагатієте

дослідження

Наскільки швидше старіє обличчя від куріння

тест

Що ви знаєте про дифтерію та захист від неї