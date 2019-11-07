Поліція зупинила бійку сотні футбольних фанатів у Львові

Правоохоронці припинили бійку близько сотні футбольних вболівальників з України, Франції та Німеччини, що відбувалась у центрі Львова.

Джерело: поліція Львівської області у Facebook

Деталі: Близько 23:15 до поліції надійшло повідомлення про бійку на площі Галицькій.

На місці події правоохоронці затримали 12 молодиків, з яких четверо мешканці Львова віком від 20 до 22 років, інші - іноземці.

Правоохоронці припинили бійку близько сотні футбольних вболівальників з України, Франції та Німеччини, що відбувалась у центрі Львова. Поліція Львівської області

Під час припинення бійки постраждало два поліцейських та пошкоджено два службових авто.

Дослівно: "Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників бійки. Вирішується питання правової кваліфікації."