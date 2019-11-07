Боржник за комуналку у Києві відстрілювався від обурених сусідів

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Четвер, 7 листопада 2019, 09:46

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який під час конфлікту у будинку на вулиці Чаадаєва у Києві, поранив свого сусіда з вогнепальної зброї.

Джерело: пресслужба поліції Києва, пост місцевої мешканки Світлани Панюшкіної та відео Олексія Фаліна у Facebook  

Дослівно поліція: "Внаслідок конфлікту 40-річний чоловік отримав вогнепальне поранення ноги, його госпіталізовано. 48-річного стрілка затримано".

Деталі: За даними поліції, між двома сусідами, які проживають у одному під’їзді будинку, виник конфлікт, у результаті якого один чоловік вистрелив іншому двічі у ногу.

Потерпілого з вогнепальним пораненням доставили в лікарню. Стрілка затримали.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) ККУ.  Зловмиснику загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Як повідомила місцева мешканка Світлана Панюшкіна, стрілок крав у будинку електроенергію і багато років не платив за квартиру, тож через його борги у будинку не вмикали опалення. Ввечері 6 листопада група мешканців вирішила прийти і поговорити про це з сусідом, а він почав стріляти. 

Олексій Фалін опублікував відео самої стрілянини.

На ньому видно, що сусіди стоять під дверима квартири і просять сусіда, якого називають Олексієм, відкрити двері. Також чути, як у квартирі дитина кричить "Тату, не треба! Не треба!", після цього чоловік відкрив двері і почав стріляти з рушниці у сусідів. 

Обережно! На відео видно момент стрілянини:

Поранили Миколу Бугайова. За даними Панюшкіної, станом на ранок 7 листопада він живий, при свідомості, наразі для пораненого потрібна кров.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київ поліція


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