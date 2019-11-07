У п'ятницю похолодає у двох регіонах, але сумувати не варто

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Четвер, 7 листопада 2019, 12:02

Найближчої доби температура в Україні трохи знизиться в двох регіонах, дощі ймовірні на Заході України.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталки Діденко

Деталі: У п’ятницю – невелике зниження температури повітря в західних та північних областях до +9+14 градусів.

На Півдні, Сході, у більшості центральних областей тепла погода втримається на рівні +14+20 градусів.

Дощі пройдуть найближчої ночі на Півночі України, а в п’ятницю вдень опади ймовірні лише в західній частині. На решті території переважатиме суха повітряна маса.

Вітер буде зі сходу, північного сходу, слабкий або помірний.

У Києві 8-го листопада вночі пройдуть дощі, вдень буде сухо.

Температура повітря мінімально становитиме +7+9 градусів, максимально +11+13 градусів.

За словами синоптика, журитися з приводу невеликого похолодання не варто – на вихідних знову потепліє.

Пряма мова: "Якщо ви приготувалися до подальшого і цілком природного зниження температури повітря, захотіли солодко посумувати і навіть трохи поплакати від осінньої холодної похмурості, нічого у вас не вийде. Вихідними до нас знову прийде потепління! Доведеться радіти".

Українська правда


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