Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський звільнив головного слідчого СБУ і зробив низку призначень

Четвер, 7 листопада 2019, 11:26

Президент Володимир Зеленський звільнив Богдана Тиводара з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки та ухвалив ще низку кадрових рішень у відомстві.

Джерело: укази від 7 листопада на сайті глави держави

Дослівно: "Звільнити Тиводара Богдана Михайловича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України".

Деталі: Тиводар обіймав вищезазначену посаду з липня 2019 року.

Окрім цього свого посту позбувся начальник управління СБУ у Дніпропетровській області Андрій Олійник (на посаді з червня 2018 року).

Водночас Зеленський призначив Сергія Криворучка начальником управління СБУ Херсонської області.

Юрія Борейчука (фігурував у розслідуванні програми "Схеми" про люксовий автопарк співробітників СБУ -ред.) – на відповідний пост у Тернопольській області, Ювгена Борзілова – начальником управління Полтавщини, Сергія Заяця – на Івано-Франківщину, Павла Данюкова – на Волинь, Анатолія Денисенка начальником управління СБУ Вінницької області.

Також Ігоря Носка призначено начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ.

Чому це важливо: Нещодавно інформаційний простір сколихнула інформація нібито про бійку між главою ОП Андрієм Богданом і главою СБУ Іваном Бакановим. Журналіст Станіслав Речинський стверджував, що конфлікт стався через різні кандидатури на посаду Головного слідчого управління СБУ, які підтримували Богдан і Баканов. В Офісі президента офіційно спростували факт конфлікту.

Нагадаємо: На "Свободі слова" Савіка Шустера 1 листопада Тиводар сказав, що у правоохоронців немає достатніх доказів для повідомлення підозри особам, які могли замовити вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: