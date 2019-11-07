Зеленський звільнив головного слідчого СБУ і зробив низку призначень

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Четвер, 7 листопада 2019, 12:26

Президент Володимир Зеленський звільнив Богдана Тиводара з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки та ухвалив ще низку кадрових рішень у відомстві.

Джерело: укази від 7 листопада на сайті глави держави

Дослівно: "Звільнити Тиводара Богдана Михайловича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України".

Деталі: Тиводар обіймав вищезазначену посаду з липня 2019 року.

Окрім цього свого посту позбувся начальник управління СБУ у Дніпропетровській області Андрій Олійник (на посаді з червня 2018 року).

Водночас Зеленський призначив Сергія Криворучка начальником управління СБУ Херсонської області.

Юрія Борейчука (фігурував у розслідуванні програми "Схеми" про люксовий автопарк співробітників СБУ -ред.) – на відповідний пост у Тернопольській області, Ювгена Борзілова – начальником управління Полтавщини, Сергія Заяця – на Івано-Франківщину, Павла Данюкова – на Волинь, Анатолія Денисенка начальником управління СБУ Вінницької області.

Також Ігоря Носка призначено начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ.

Чому це важливо: Нещодавно інформаційний простір сколихнула інформація нібито про бійку між главою ОП Андрієм Богданом і главою СБУ Іваном Бакановим. Журналіст Станіслав Речинський стверджував, що конфлікт стався через різні кандидатури на посаду Головного слідчого управління СБУ, які підтримували Богдан і Баканов. В Офісі президента офіційно спростували факт конфлікту.

Нагадаємо: На "Свободі слова" Савіка Шустера 1 листопада Тиводар сказав, що у правоохоронців немає достатніх доказів для повідомлення підозри особам, які могли замовити вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Валентина Романенко, УП
Теми: СБУ Зеленський


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