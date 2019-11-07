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У грудні Україна обговорить із ЄС оновлення Угоди про асоціацію – торгпред

Четвер, 7 листопада 2019, 11:38

Україна та ЄС 18-19 грудня проведуть масштабний огляд умов двосторонньої торгівлі, в рамках якого має бути сформовано стратегії по її оновленню.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву торговий представник України Тарас Качка зробив під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

"19-20 грудня у Брюсселі ми проведемо засідання торгового комітету. Ми вже домовилися про те, що в його рамках проведемо аналіз нинішньої ситуації в умовах нашої торгівлі. І тому за його результатами ми маємо остаточно сформулювати нашу стратегію по оновленню та модернізації угоди",- вважає Качка.

Нагадаємо, про необхідність внесення змін в УА заявив і віцепрем’єр Дмитро Кулеба. Проте , він воліє говорити не про перегляд, а про модернізацію угоди і приведення її до реальності.

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Теми: євроінтеграціяЄС
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