У грудні Україна обговорить із ЄС оновлення Угоди про асоціацію – торгпред

Україна та ЄС 18-19 грудня проведуть масштабний огляд умов двосторонньої торгівлі, в рамках якого має бути сформовано стратегії по її оновленню.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву торговий представник України Тарас Качка зробив під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

"19-20 грудня у Брюсселі ми проведемо засідання торгового комітету. Ми вже домовилися про те, що в його рамках проведемо аналіз нинішньої ситуації в умовах нашої торгівлі. І тому за його результатами ми маємо остаточно сформулювати нашу стратегію по оновленню та модернізації угоди",- вважає Качка.

Нагадаємо, про необхідність внесення змін в УА заявив і віцепрем’єр Дмитро Кулеба. Проте , він воліє говорити не про перегляд, а про модернізацію угоди і приведення її до реальності.

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