"Тітушки" приїхали до жителів гуртожитку в Києві, яких виселяють власники

Жителів гуртожитку на вулиці Польовій, 19 в Києві, що належить тресту "Київміськбуд-2", приїхали виселяти озброєні молодики.

Джерело: Київ оперативний, facebook-спільнота Гуртожиток м. Київ, вул. Польова, буд. 19/8

Деталі: Близько 11 ранку поблизу гуртожитку почали збиратися невідомі особи.

Згідно з відео з місяця подій, опублікованому на сторінці гуртожитку, до жителів звернувся нібито співробітник виконавчої служби і зачитав рішення суду про виселення жильців однієї з кімнат гуртожитку з переселенням в інший гуртожиток. Жителі заявили, що вказаних ним осіб наразі немає вдома і не дозволили йому зайти у приміщення, щоб пересвідчитись в цьому.

Після цього люди із закритими обличчями у бронежилетах і нашивках почали із застосуванням сили відстронювати людей від входу у будівлю. Почалась сутичка, у якій взяли участь молоді люди в цивільному.

На місці також перебували співробітники поліції.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що особи, які намагалися силою виселити людей із аварійного гуртожитку на вулиці Польовій, затримані.

"Мені щойно подзвонив начальник столичної поліції. За його словами, особи, які намагалися силою виселити людей із аварійного гуртожитку на вулиці Польовій, – затримані. Наразі тривають слідчі дії. Поліція запевняє, що контролює ситуацію. Я також у черговий раз звертаюся до власників гуртожитку та його мешканців із проханням усі спірні питання вирішувати мирним і законним шляхом", – підкреслив Віталій Кличко.

У поліції Києва заявили, що правоохоронці негайно втрутилися у ситуацію та припинили порушення громадського порядку.

На місці події поліцейські встановили: у гуртожитку представники виконавчої служби на підставі рішення суду проводили виконавчі дії. Згідно договору до цих дій залучалися представники приватної охоронної структури. Між громадянами та приватними охоронцями виникла штовханина з бійкою.

В поліції повідомили, що для з’ясування об’єктивних обставин цієї події до Солом’янського управління поліції доставлено 11 осіб. Після проведення перевірки їх діям буде надана правова оцінка. Інформація про потерпілих наразі уточнюється.

Що було раніше: Гуртожиток на вулиці Польовій,19 в Києві належить приватному підприємству "Трест "Київміськбуд-2". У 2018 році підприємство прийняло рішення про проведення реконструкції будівлі. Компанія повідомила про необхідність вивільнення займаних кімнат і запропонувала жителям альтернативне житло на вулиці Туполєва.

Водночас близько 40 сімей відмовились виселятися і продовжують жити в неопалюваному приміщенні, без води, газу і електрики. Вони стверджують, що згідно із законом "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", їхній гуртожиток мають передати на баланс міста.

У тресті "Київміськбуд-2" заявляли, що в червні і в липні 2019 року будівлю захопили невідомі особи у одязі з логотипами ВО "Свобода" та "Сокіл".

У підприємстві зазначають, що проти відмовників від переселення розпочато кілька кримінальних проваджень.