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Українці найгірше ставляться до двох етносів – дослідження   

Четвер, 7 листопада 2019, 12:39
Українці найгірше ставляться до двох етносів – дослідження   
Фото: Ельдар Сарахман

Рівень ксенофобії в Україні за рік дещо знизився, найгірше українці ставляться до африканців і ромів.

Про це свідчать результати дослідження проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно із опитуванням, в Україні найменша соціальна дистанція до україномовних і до російськомовних українців (індекс 2,2 і 2,7 відповідно), більшість опитаних готові допустити представників цих груп як членів своєї родини і близьких друзів.

Потім йдуть білоруси (3,2) та росіяни (3,6).  Всі ці показники не змінилися значущо за останній рік, тільки відстань до росіян трохи зменшилася (було 3.8).

Потім йдуть декілька етнічних груп – поляки, євреї, кримські татари, канадці, американці, німці з приблизно однаковою соціальною дистанцією 4,1-4,3.

Завершують ієрархію соціальних дистанцій французи (4,4), румуни (4.7), африканці (5,2), і на останньому місці роми (5,4).

 

Щодо загального рівня ксенофобії вказується, що її рівень в Україні зростав з деякими коливаннями з 1994 до 2007 року, він зріс за цей період з 3,5 до 4,3 балів (це максимальний рівень за весь час спостережень). 

"З 2008 до 2013 індекс знизився до 4,0 балів. У 2014 ми провели два опитування – у лютому (бал 4,16) і в жовтні (бал 4,01), середній бал 4,09 (тобто приблизно 4,1).   Далі  індекс ксенофобії з деякими коливаннями трохи зріс   (з 4.1 до 4.2 частково за рахунок зростання соціальної дистанції до росіян) і  у вересні 2019 повернувся до рівня 2013 року", - повідомляють у КМІС.

 

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Дослідження проводилося за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса (адаптованою Н.Паніною). Для кожної етнічної групи з переліку респонденти мають відповісти, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією.  Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити як члена родини), максимальна 7 (не пускав би в Україну).

З 6 по 16 вересня було особисто опитано 2035 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Похибка значення індексу ксенофобії для масиву в цілому 0.09.

Українська правда

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Теми: українцісоціологія
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