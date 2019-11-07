Суддю піймали з хабарем у баночці

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили на хабарництві суддю Зарічного райсуду міста Суми.

Джерело: НАБУ

Дослівно: 7 листопада 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили "на гарячому" суддю Зарічного районного суду міста Суми після отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 2 тисяч доларів США".

Деталі: Зазначається, що суддя вимагав неправомірну вигоду у громадянина за винесення рішення про непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Як свідчать фотографії, оприлюднені НАБУ, гроші зберігалися в скляній банці.

Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру.

Нагадаємо: В 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса на отриманні хабара у 150 тисяч доларів. Гроші він зберігав у банці. Зараз Чаус переховується в Молдові.