Посол США: У Зеленського вважають Порошенка винним у наслідках війни на Донбасі

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Четвер, 7 листопада 2019, 18:02

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер натякав представникам Офісу президента про те, щоб вони відмовилися від ідеї кримінального переслідування колишнього президента Петра Порошенка.

Про це стало відомо із публікації закритих свідчень повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора перед Конгресом, огляд яких опублікувала "Європейська правда".

Тейлор розповів про зустріч, яку він та Волкер мали 14 вересня із радником президента Зеленського Андрієм Єрмаком та позаштатним радником Ігорем Новіковим.

"Посол Волкер натякнув Єрмаку цьому іншому українцю – його прізвище Новіков, що було б непогано не переслідувати експрезидента Порошенка. Адже були дані та навіть дії, які свідчили, що команда Зеленського збирається переслідувати Порошенка за цілою низкою питань, приміром, через інцидент у Керченській протоці. Президента Порошенка звинувачували у військових рішеннях, які він тоді прийняв", - сказав Тейлор.

За його словами, після цього Єрмак та Новіков дістали свої мобільні телефони та показали фотографії своїх родичів, на яких були брат і двоюрідний брат, які були вбиті чи поранені на Донбасі.

"Вони показали це Курту і мені, сказавши: Порошенко у цьому винний. У них на емоційному рівні глибока злість на Порошенка. Це – одна з речей, що мотивують атаки та судові справи на Порошенка, але не єдина. Були й інші. Олігарх Коломойський, про якого я згадував раніше, теж має зуб на Порошенка", - сказав посол.

Нагадаємо, "Європейська правда" вже публікувала огляд розсекреченого допиту експосла США Марі Йованович (див. публікацію "Підтримка Зеленського, боротьба з Луценком та помста Трампа"), а також спільний огляд допитів Курта Волкера та Гордона Сондленда (публікація "Хто формує думку Трампа про Україну").

Теми: США Зеленський Порошенко


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