Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Четвер, 7 листопада 2019, 20:46
Президент Володимир Зеленський 6 листопада задекларував понад 900 тисяч гривень доходу від здачі в оренду майна.
Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції
Деталі: На сайті НАЗК є дані, згідно з якими 28 жовтня Зеленський отримав 902 454 грн доходу від здачі майна в оренду іноземцям Сірану Сонгу і Хінуі Ліну.
Водночас, у декларації не зазначено, яке саме майно здавав Зеленський в оренду.
Українська правда