Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація

Президент Володимир Зеленський 6 листопада задекларував понад 900 тисяч гривень доходу від здачі в оренду майна.

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції

Деталі: На сайті НАЗК є дані, згідно з якими 28 жовтня Зеленський отримав 902 454 грн доходу від здачі майна в оренду іноземцям Сірану Сонгу і Хінуі Ліну.

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Водночас, у декларації не зазначено, яке саме майно здавав Зеленський в оренду.