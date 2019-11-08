Голова фракції "Голос" назвав ще один спосіб вирішення проблеми Донбасу

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 06:12

Голова фракції партії "Голос" у Верховній Раді Сергій Рахманін заявив, що одним із шляхів розв’язання проблеми Донбасу може стати тимчасове заморожування конфлікту, підкресливши необхідність повернути з тимчасово окупованих людей, які цього хочуть.

Джерело: виступ Рахманіна в ефірі програми "Право на владу" на "1+1"

Пряма мова:  "Варіант, про який не говорять вголос. Він обговорюється час від часу. Його не озвучують: або з сорому, або зі страху.

Він називається "замороження конфлікту". 

Що це означає з точки зору стратегій та тактики: ми зараз не маємо можливості розв’язати це питання військовим шляхом, не маємо можливості розв’язати це питання дипломатичним шляхом, але ми можемо зупинитися. Для того, щоб зібратися з думками. І головне: для того, щоб повернути людей. Має бути державна програма повернення людей, які готові повернутися."

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Донбас Голос


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