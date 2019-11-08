Кривонос не знає, чи лишають його у складі РНБО

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос заявив, що секретар РНБО Олексій Данилов не бачить його у складі Ради.

Джерело: виступ Кривоноса в ефірі програми "Право на владу" на "1+1"

Пряма мова: "Як буде далі, чесно скажу, з урахуванням позиції секретаря РНБО, що він не бачить мене у Раді нацбезпеки й оборони. Хоча я вважаю, що там я ще можу багато зробити на користь нашої держави й реалізувати безпосередньо те, для чого я прийшов (реалізація програми "П’ять кроків")."

Деталі: Кривонос додав, що оскільки призначення в РНБО робить президент, то Данилову він відповів, що чекає рішення Зеленського.

Народна депутатка від партії "Слуга народу", членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки Ірина Верещук сказала, що на її думку, треба не допустити відставки Кривоноса. Вона додала, що позиція секретаря РНБО "дуже дивна".