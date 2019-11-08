E-квиток дав збій у київському метро

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 08:59

Система електронного квитка у київському метрополітені у п’ятницю зранку якийсь час не працювала.

Джерело :КП "Київський метрополітен" у Facebook 

Дослівно: "Шановні пасажири! Система е-квитка тимчасово не працює. Оператор КП "ГІОЦ" займається вирішенням питання. Просимо скористатися альтернативним видом оплати. Перепрошуємо за незручності!".

За короткий час по тому метрополітен повідомив: "Оператор КП "ГІОЦ" відновив роботу системи е-квитка"..

Передісторія:

  • Зелені картки і жетони київське метро планує вивести з обігу. На деяких станціях вони вже не продаються і зелені картки не поповнюється.
  • Альтернативою їм має стати "електронний квиток" Kyiv smart card.

Теми: метро Київ транспорт технології


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