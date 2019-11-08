E-квиток дав збій у київському метро

Система електронного квитка у київському метрополітені у п’ятницю зранку якийсь час не працювала.

Джерело :КП "Київський метрополітен" у Facebook

Дослівно: "Шановні пасажири! Система е-квитка тимчасово не працює. Оператор КП "ГІОЦ" займається вирішенням питання. Просимо скористатися альтернативним видом оплати. Перепрошуємо за незручності!".

За короткий час по тому метрополітен повідомив: "Оператор КП "ГІОЦ" відновив роботу системи е-квитка"..

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