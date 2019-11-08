E-квиток дав збій у київському метро
П'ятниця, 8 листопада 2019, 07:59
Система електронного квитка у київському метрополітені у п’ятницю зранку якийсь час не працювала.
Джерело :КП "Київський метрополітен" у Facebook
Дослівно: "Шановні пасажири! Система е-квитка тимчасово не працює. Оператор КП "ГІОЦ" займається вирішенням питання. Просимо скористатися альтернативним видом оплати. Перепрошуємо за незручності!".
За короткий час по тому метрополітен повідомив: "Оператор КП "ГІОЦ" відновив роботу системи е-квитка"..
Передісторія:
- Зелені картки і жетони київське метро планує вивести з обігу. На деяких станціях вони вже не продаються і зелені картки не поповнюється.
- Альтернативою їм має стати "електронний квиток" Kyiv smart card.