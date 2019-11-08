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Росія почала продавати квитки на поїзди в Крим

П'ятниця, 8 листопада 2019, 09:29

У всіх залізничних касах анексованого Росією Криму почали продавати квитки з півострова в Москву й Санкт-Петербург – із проїздом Керченським мостом.

Джерело: ТАСС із посиланням на пресслужби ДП "Кримська залізниця" та компанії "Гранд сервіс експрес"

Деталі: 7 листопада компанія "Гранд сервіс експрес" повідомила, що перший потяг із Санкт-Петербурга до Севастополя відправиться 23 грудня, час у дорозі складе 43,5 години. 24 грудня вирушить перший поїзд із Москви до Сімферополя, час у дорозі якого має становити 33 години.

Першим по кримському мосту пройде поїзд із Санкт-Петербурга. Вартість квитків складе від 2966 рублів.

8 листопада вже в усіх касах на вокзалах у Криму стартував продаж квитків до Москви й Санкт-Петербурга. Також почали продавати квитки з Москви й Санкт-Петербурга до Криму.

"Із Севастополя придбано перший квиток на початку дев'ятої ранку. Місцевий житель, який їде в гості, купив квиток плацкартний на 25 грудня. За ціною 4525 рублів", – повідомили російському журналісту в п'ятницю в касах вокзалу.

За даними ТАСС, "у зв'язку з великою кількістю запитів по купівлі квитків до Криму на сайті grandtrain.ru час оформлення проїзних документів може бути збільшений".

Передісторія:

  • Росія анексувала Крим на початку 2014 року. Згодом Україна припинила будь-яке сполучення з півостровом, крім приватних авто.
  • Тепер Керченський (Кримський) міст з'єднує окупований Крим із Краснодарським краєм РФ.
  • Автомобільна частина моста запрацювала у травні 2018 року, вантажний рух ним почався восени того ж року.
  • Пасажирський рух по залізничній частині моста планується відкрити в кінці 2019 року, вантажних поїздів – у червні 2020 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримтранспортзалізницяанексіяРосія
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