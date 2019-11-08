Дубілет попросив собі держохорону

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет звернувся в Управління державної охорони з проханням надати йому охорону

Джерело: Facebook Дубілета

Пряма мова: "Я звернувся сьогодні в Управління Державної Охорони з проханням виділити мені охорону".

Деталі: Дубілет пояснив, що він був впевнений, що на його посаді йому не знадобиться охорона, але зараз навколо нього "з’явилось дві зони напруги".

Він висловив сподівання, що охорона йому буде потрібна тимчасово.

Пряма мова: "По-перше, я координую проект по боротьбі з тіньовим алкоголем. Це — величезний і дикий ринок. Сподіваюсь, що ми зможемо показати тут результати та додати до українського бюджету 5-10 млрд грн на рік, а українці стануть менше труїтися та помирати.

По-друге, я один з координаторів проведення конкурсів на державні топ-посади. Ми зараз робимо перезавантаження влади по всіх державних органах, підприємствах, установах. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію".

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