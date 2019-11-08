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Дубілет попросив собі держохорону

П'ятниця, 8 листопада 2019, 09:44

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет звернувся в Управління державної охорони з проханням надати йому охорону

Джерело: Facebook Дубілета

Пряма мова: "Я звернувся сьогодні в Управління Державної Охорони з проханням виділити мені охорону".

Деталі: Дубілет пояснив, що він був впевнений, що на його посаді йому не знадобиться охорона, але зараз навколо нього "з’явилось дві зони напруги".

Він висловив сподівання, що охорона йому буде потрібна тимчасово.

Пряма мова: "По-перше, я координую проект по боротьбі з тіньовим алкоголем. Це — величезний і дикий ринок. Сподіваюсь, що ми зможемо показати тут результати та додати до українського бюджету 5-10 млрд грн на рік, а українці стануть менше труїтися та помирати.

По-друге, я один з координаторів проведення конкурсів на державні топ-посади. Ми зараз робимо перезавантаження влади по всіх державних органах, підприємствах, установах. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію".

Знати більше: Проміняти Monobank на Кабмін: Дмитро Дубілет про колишніх партнерів, держслужбу і боротьбу з "жерстю"

Нагадаємо:

  • За словами радника міністра економіки з питань реформування спиртової галузі Сергія Блескуна, частка нелегального тіньового ринку спирту зросла з 10% у 2007 році до 55% у 2019 році. На сьогодні за прогнозами, близько 8,4 млн декалітрів спирту - це частка тіньового ринку.

Теми: Кабінет міністрів
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