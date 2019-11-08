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Зеленський назвав Україну найцікавішим стартапом і алмазом

П'ятниця, 8 листопада 2019, 09:51

Президент Володимир Зеленський назвав Україну одним з найпривабливіших стартапів у світі і алмазом, а також закликав інвесторів вкладати кошти в українців.

Джерело: виступ Зеленського на Міжнародному економічному форумі у Києві 8 листопада 2019 р.

Пряма мова: "Без зайвої скромності скажу, що один з найцікавіших і найпривабливіших стартапів на планеті Земля – це Україна.

Україна – це є алмаз, який потребує огранки з внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій, щоб стати справжнім діамантом не тільки у серці Європи, а й в усьому світі.

Тут на відео казали, що о 2050 року буде 2 головних гравця – Індія і Китай. Але ще казали, що футурологи іноді помиляються. Коли я вирішив іти в президенти, було два інших лідери. Але футурологи іноді помиляються.

І тому ми всі повинні зробити все, щоб цей раз футурологи теж помилились. І щоб серед двох точок, де є Індія і Китай, своє місце достойне зайняла і Україна".  

Деталі: Зеленський відзначив, що саме українці, їхні таланти і їхній інтелект роблять Україну привабливішою за інші країни, і закликав вкладати гроші в українців, у молодь, стартапи, малий та середній бізнес.

Президент вкотре пообіцяв, що особисто захищатиме кожну копійку інвесторів.

Ірина Балачук, УП
Теми: Зеленськийінвестиції
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