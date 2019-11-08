Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На балкон харківської квартири кинули "коктейль Молотова"

П'ятниця, 8 листопада 2019, 11:29

У Харкові в ніч на п'ятницю невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю на балкон квартири багатоповерхового житлового будинку, чоловік отримав опіки.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "8 листопада близько 04:13 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі кинули у вікно балкону квартири заявниці пляшку із запалювальною сумішшю, внаслідок чого сталося загоряння. Господарі оселі самостійно загасили пожежу".

 

Деталі: В результаті події 42-річний господар квартири отримав опіки шкіри різного ступеня. Стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний. 

Правоохоронці встановили, що син потерпілих заборгував чималу суму грошей та останнім часом отримував погрози.

З місця події вилучили речові докази. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Українська правда
Теми: Харківполіціянадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Харків
Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді
Росіяни знову атакували Харків
В Офісі генпрокурора уточнили наслідки удару по Харкову: 1 загиблий, 3 поранених
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: