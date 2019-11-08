На балкон харківської квартири кинули "коктейль Молотова"

У Харкові в ніч на п'ятницю невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю на балкон квартири багатоповерхового житлового будинку, чоловік отримав опіки.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "8 листопада близько 04:13 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі кинули у вікно балкону квартири заявниці пляшку із запалювальною сумішшю, внаслідок чого сталося загоряння. Господарі оселі самостійно загасили пожежу".

Деталі: В результаті події 42-річний господар квартири отримав опіки шкіри різного ступеня. Стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.

Правоохоронці встановили, що син потерпілих заборгував чималу суму грошей та останнім часом отримував погрози.

З місця події вилучили речові докази. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.