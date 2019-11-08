Український консул їздив до політв’язнів у російське СІЗО

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 12:33

Генеральний консул України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський  6 листопада зустрічався з кримськими політв’язнями у справі "ялтинської групи Хізб ут-Тахрір" у ростовському СІЗО.

Джерело: Facebook-сторінка "Кримської солідарності"

Пряма мова Малишевського: "6 листопада вдалося відвідати Нарімана Мемедемінова і всіх шістьох кримських татар мусульман, які проходять у справі "ялтинської групи Хізб ут-Тахрір". У всіх оптимістичний настрій, хлопці готувалися виступити з останнім словом.

Поговорив з кожним по черзі. Муслім Алієв багато питав про ситуацію в світі, про відносини між Україною та РФ, обговорили і його справа. З Інвером Бекіровим окремо поговорили на тему його здоров'я і доступу до переданих ліків. На умови утримання особливо не скаржилися, трохи - на інформаційний голод".

Деталі: Зокрема, консул зустрівся з Наріманом Мемедеміновим, Інвером Бекіровим, Арсеном Джеппаровим, Рефатом Алімовим, Еміром-Усеіном Куку, Вадимом Сіруком, Муслімом Алієвим.

8 листопада в підконтрольному Кремлю Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону проходить засідання у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір", фігуранти якого виступають з останнім словом.

Малишевський також повідомив, що отримав відмову у побаченні консула з усіма чотирма фігурантами "першої бахчисарайської групи", тому що в Москві їх розглядають виключно як громадян РФ і доступу до них не дадуть.

Щодо майбутнього вироку "ялтинської групи Хізб ут-Тахрір", то Малишевський повідомив, що політ’вязні вважають, безпричинні переноси розгляду справи свідчать, що так званий суд не впевнений у своїх діях і рішенні.

Нагадаємо: 

  • В анесованому Сімферополі окупанти тримають під арештом шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліму Алієву, Еміру-Усеїну Куку, Вадиму Сіруку, Енверу Бекірову, Рефату Алімову та Арсену Джеппарова.
  • Верховний суд РФ заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".
  • Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Українська правда
Теми: Крим політв'язні Україна


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