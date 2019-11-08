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Ексзаступник глави адміністрації Порошенка йде з МЗС

П'ятниця, 8 листопада 2019, 12:03
Ексзаступник глави адміністрації Порошенка йде з МЗС

Ексзаступник глави адміністрації п'ятого президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв подав заяву про звільнення з Міністерства закордонних справ.

Джерело: Twitter Єлісєєва

Пряма мова: "Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може закінчитися моя 28-річна дипломатична кар'єра".

Деталі: Єлісєєв додав, що сподівається згодом повернутись: "Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається!".

Нагадаємо:

  • Костянтин Єлісєєв з 2010 по 2015 роки обіймав посаду посла України в Європейському Союзі. 
  • З 2015 року по 2019 роки був дипломатичним радником п'ятого президента України. 

Українська правда

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Теми: МЗС
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