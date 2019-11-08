Ексзаступник глави адміністрації Порошенка йде з МЗС
П'ятниця, 8 листопада 2019, 12:03
Ексзаступник глави адміністрації п'ятого президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв подав заяву про звільнення з Міністерства закордонних справ.
Джерело: Twitter Єлісєєва
Пряма мова: "Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може закінчитися моя 28-річна дипломатична кар'єра".
Деталі: Єлісєєв додав, що сподівається згодом повернутись: "Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається!".
Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може припинитися моя 28-річна дипкар'єра. Дякую всім, з ким працював на користь розбудови міжн авторитету України, особливо вчителю, першому главі МЗС Анатолію Зленку. Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається!— Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) November 8, 2019
Нагадаємо:
- Костянтин Єлісєєв з 2010 по 2015 роки обіймав посаду посла України в Європейському Союзі.
- З 2015 року по 2019 роки був дипломатичним радником п'ятого президента України.
Українська правда