Ексзаступник глави адміністрації Порошенка йде з МЗС

Ексзаступник глави адміністрації п'ятого президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв подав заяву про звільнення з Міністерства закордонних справ.

Джерело: Twitter Єлісєєва

Пряма мова: "Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може закінчитися моя 28-річна дипломатична кар'єра".

Деталі: Єлісєєв додав, що сподівається згодом повернутись: "Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається!".

Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може припинитися моя 28-річна дипкар'єра. Дякую всім, з ким працював на користь розбудови міжн авторитету України, особливо вчителю, першому главі МЗС Анатолію Зленку. Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) November 8, 2019

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